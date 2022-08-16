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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Стартапы во всем мире уволили более 70 тыс. человек с начала года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Более 520 стартапов во всем мире с начала 2022 года уволили 70,7 тыс. сотрудников, свидетельствуют данные сайта Layoffs.fyi, отслеживающего публичную информацию об увольнениях.

В частности, Sema4 Holdings Corp., разрабатывающая решения для сферы здравоохранения на основе технологий искусственного интеллекта, в понедельник объявила о сокращении штата на 13%, или на 250 человек, а биотехнологическая компания ContraFect Corp. сообщила об увольнении 16 сотрудников, или 37% штата.

На прошлой неделе производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive сообщил, что компания закроет часть магазинов и сократит штат сотрудников на 780 человек.

С начала пандемии коронавируса в 2020 году почти 1,1 тыс. стартапов уволили 166,7 тыс. человек, согласно данным Layoffs.fyi.

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