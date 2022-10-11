Апелляция поддержала взыскание 580 млн рублей с OR Group по иску Промсвязьбанка

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции об удовлетворении иска Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации о принятом судебном акте, опубликованной в картотеке суда.

Мотивировочная часть пока не опубликована.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" в середине июля 2022 года. В конце августа группа подала апелляционную жалобу.

В начале этой недели стало известно, что ПСБ намерен обратиться в суд с заявлениями о банкротстве ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР" (головная компания OR Group и эмитент облигаций группы). Соответствующие сообщения были опубликованы на "Федресурсе".

Также банк планирует обратиться в суд с заявлениями о признании банкротом микрокредитной компании группы ООО "Арифметика", специализирующегося на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров ООО "Дизайн Студия", а также актива группы – обувной фабрики S-Tep (ООО "Фабрика "С-Теп").

"ПСБ неоднократно в течение 2020-2021 годов оказывал содействие в урегулировании задолженности OR Group и предпринимал меры поддержки компании. В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов. Однако данная договоренность компанией не исполнена. В связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

OR Group (прежнее название "Обувь России") 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций - Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. В начале сентября суд удовлетворил один из исков – о взыскании 333,48 млн рублей (100% номинальная стоимость облигаций) и 17,27 млн рублей (купонный доход) по облигациям серии 002Р-01.