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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Более 11 млн тонн СПГ планируется реализовать в рамках проекта "Сахалин-2" в этом году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - По проекту "Сахалин-2" в текущем году планируется добыть 18 млрд кубометров газа и реализовать 11,4 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду на энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина-2022".

"Ожидаем, что по итогам года добыча газа составит почти 18 млрд кубометров, реализация СПГ - 11,4 млн тонн. Плановые показатели будут выполнены. Таким образом мы уверены в стабильности доходов от проекта "Сахалин-2", - заявил он.

По его словам, за январь-август текущего года добыча газа в рамках этого проекта увеличилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,1 млрд кубометров, за этот же период отгружено 7,6 млн тонн СПГ, что на 19,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщалось, в июне президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения продолжат находиться на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell), Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

В конце августа правительство РФ выпустило распоряжения о получении японскими партнерами Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) пакетов в ООО "Сахалинская Энергия" аналогично долям в Sakhalin Energy. Компания Shell уже информировала власти России, что не будет входить в состав совладельцев ООО "Сахалинская Энергия".

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Сахалинская область Сахалин-2
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