ООО "ТЕТИС Кэпитал" купит 100% российской ГК Softline

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Основатель российской Softline Игорь Боровиков и группа инвесторов приняли решение продать 100% компании фонду под управлением независимой управляющей компании ООО "ТЕТИС Кэпитал" (принадлежит АО "Тринфико"), говорится в сообщении Softline.

Планируется, что сделка по продаже будет полностью завершена до 30 апреля этого года. Сумма предстоящей сделки не называется.

"Новая структура собственности и управления будет наилучшим образом способствовать долгосрочному росту бизнеса и достижению стратегических целей, стоящих перед коллективом Softline, а также учитывать интересы как текущих, так и будущих акционеров АО "Софтлайн", - говорится в сообщении.

По словам Боровикова, приведенным в сообщении, после выхода из состава акционеров Softline он планирует "сосредоточиться на новых инвестиционных проектах и личной жизни".

По его словам, в скором времени сотрудники и менеджмент получат в прямое владение до 15% акций АО "Софтлайн". Опционная программа долгосрочной мотивации, принятая в Softline, доведет долю владения сотрудников до 25-30% в среднесрочной перспективе.

"Для меня важно, что сотрудники являются совладельцами компании, при этом также важно обеспечить формат участия в акционерном капитале Softline тех миноритарных акционеров и владельцев GDR Softline, которые поверили нам на прошедшем IPO. От себя могу твердо заверить, что интересы и тех, и других инвесторов будут однозначно соблюдены, и все они смогут монетизировать свою связь с Softline", - заявил Боровиков.

Отмечается, что детали этого процесса будут озвучены рынку в ближайшее время.

ГК Softline – поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве.

Российская компания была частью основанной Боровиковым международной группы Softline, которая летом 2022 года была разделена на российский и международный бизнес. Российский бизнес после разделения был продан Боровикову за символический $1, международный – продолжил работу, сменив название на Noventiq.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Софтлайн" (головная компания российской ГК) принадлежит ООО "Аталайя", которой владеет Боровиков.