В "Энел Россия" сроки запуска Кольской ВЭС связали с итогом тяжбы с Siemens Gamesa

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Энел Россия" пока не объявляло новых сроков завершения строительства Кольской ВЭС, многое будет зависеть от судебного разбирательства с Siemens Gamesa, рассказала журналу "Энергетическая политика" гендиректор "Энел Россия" Жанна Седова.

"Что касается сроков, то мы сначала планировали завершение в июле, потом в октябре 2022 года. Пока мы новых дат не объявляли, но сейчас многое будет зависеть от судебного разбирательства с Siemens Gamesa. Я, на самом деле, смотрю очень позитивно на завершение строительства Кольской ВЭС и уверена, что мы уже на финишной прямой", - сказала она.

По словам Седовой, основное оборудование, которое необходимо для монтажа Кольской ВЭС, уже завезено.

"В этом плане нам больше повезло, чем некоторым другим компаниям, строящим ВИЭ объекты", - отметила она.

"Энел Россия" ведет строительство ветропарка Кольская ВЭС мощностью 201 МВт по программе ДПМ ВИЭ. Договор между "Энел Рус Винд Кола" и "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" включал в себя производство, поставку, монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию ветряных турбин, а также гарантии в отношении эксплуатации.

В середине августа "Энел Рус Винд Кола" подала иск к "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи" о взыскании 22,9 млрд руб. Спустя месяц Арбитражный суд Мурманской области принял обеспечительные меры в отношении ООО "Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи". Они включают в себя запрет "Сименс Гамеса" совершать действия по распоряжению, обременению, вывозу спорного имущества, находящегося на территории строительной площадки "Кольской ВЭС". Также в число требований входит передача на хранение "Энел Рус Винд Кола" указанного имущества для строительства "Кольской ВЭС".

"Сименс Гамеса" была партнером "Энел Россия" и в других проектах в сфере ВИЭ. Стороны успели построить ветропарк "Азовская ВЭС" мощностью 90 МВт в Ростовской области. Еще один проект (в Ставропольском крае) был отменен, сообщала в марте 2022 года "Энел Россия".

После начала российской военной операции на Украине и последовавших за этим западных санкций Siemens Energy и Enel заявили о выходе из российских активов. Германская компания планировала завершить этот процесс к концу III квартала. А итальянская Enel договорилась о продаже своего пакета в "Энел Россия" (56,43%) "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия" за общую сумму $135 млн.