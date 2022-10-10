Вопрос криптовалют рассмотрят на совещании в правительстве РФ во вторник

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вопросы регулирования рынка криптовалют в РФ планируется рассмотреть на совещании в правительстве во вторник, сообщил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"По криптовалюте. Дайте нам, пожалуйста, еще пару дней. Надеюсь, что какое-то решение будет принято в правительстве, на завтра запланировано совещание по этому вопросу. Надеюсь, будет принято какое-то решение. Я разделяю вашу обеспокоенность, что очень долго это решение не принимается. Мы доложим, как пройдут все эти совещания", - сказал он, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова в ходе "круглого стола" комитета.

Цифровизация российской финансовой системы, отметил Чебесков, выше, чем в западных странах, поэтому "нужно делать упор на более современные расчеты". "Если бизнесу удобно рассчитываться криптовалютой, надо дать эту возможность. Как мы знаем, какой-то бизнес, сейчас маленький бизнес, уже это использует, потому что это сейчас не запрещено. Это не разрешено, но и не запрещено, поэтому некоторый бизнес начал уже это использовать. Мы бы хотели дать легальную возможность такого использования, и как раз этот вопрос мы сейчас обсуждаем с Банком России", - сказал он.

Ранее Чебесков сообщал, что Минфин разработал комплексный законопроект по цифровым валютам. "С точки зрения расчетов мы, скорее, создаем механизм для бизнеса, чем выстраиваем полностью эту архитектуру, потому что до конца не понятно, как это надо урегулировать, поэтому мы даем возможность бизнесу этим законопроектом рассчитываться криптовалютой, а какие криптовалюты будут использоваться, как договариваться с контрагентами о том, с какими странами это будет работать, - это все мы пока отдаем на откуп предпринимателям", - говорил он.

По итогам стратегической сессии по развитию финансовой системы под председательством Михаила Мишустина премьер поручил ведомствам и ЦБ к концу года "выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах".

Минфин считает, что потенциальное поле использования криптовалют не ограничивается внешнеторговыми сделками.

"Текущие ограничения для нас драйвер для того, чтобы использовать эти технологии, в том числе, как новый механизм международных расчетов. Но, на мой взгляд, это только часть всех тех возможностей, которые могут дать и цифровые финансовые активы, и цифровые валюты", - отмечал ранее Чебесков.

По его словам, текущая версия законопроекта уже предусматривает как локальную инфраструктуру для торговли цифровыми валютами, так и регулирование майнинга.

"По большому законопроекту у нас было разное видение регулирования цифровых валют между Минфином и Центральным банком, но по майнингу это видение более схоже, поэтому у нас параллельно несколько текстов законопроекта, которые сейчас обсуждаются. Я надеюсь, что все-таки в этом году мы уже придем к какому-то выводу касательно регулирования", - пояснял глава департамента.

Чебесков на "круглом столе" в целом отметил: "Мы смотрим с точки зрения, что нужно дать любые возможности для бизнеса производить расчеты в любой форме, в какой сейчас будет удобно".

По его словам, среди прочего речь идет о расчетах в нацвалютах как альтернативе твердым валютам. "Примерный механизм работает также - корреспондентские отношения, какой-то транспорт передачи финансовых сообщений Банка России или каких-то альтернатив у наших дружественных партнеров или какая-то комбинация этих вариантов", - пояснил глава департамента. "Другая альтернатива - некая вариация клиринговых механизмов, мы уходим от обычных расчетов, когда каждый платеж ходит между банками, а происходят некие клиринговые схемы, которые клирятся, или происходит неттинг с определенным промежутком времени. Этот механизм тоже обсуждается, может работать с некоторыми странами", - отметил он.

Более долгосрочный для реализации вариант - расчеты с помощью цифровых финансовых активов. "Более долгосрочные, потому что нужно создать инфраструктуру между странами, чтобы это было возможно, закрытые блокчейн-системы, через которые можно было бы производить это", - пояснил Чебесков.