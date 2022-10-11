МВФ ухудшил прогноз снижения ВВП Белоруссии в 2022 году до 7%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Белоруссии в 2022 году до 7% с 6,4% в апрельском прогнозе. Обновленный прогноз МВФ представлен в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).

В апреле МВФ резко ухудшил прогноз по ВВП Белоруссии в связи с усилением западных санкций, ожидая падения белорусской экономики на 6,4% в 2022 году, тогда как в прошлогоднем, октябрьском, обзоре ожидался рост экономики страны на 0,5% в этом году.

Фонд ухудшил оценку восстановительного роста ВВП Белоруссии в 2023 году - с 0,4% до 0,2%.

МВФ также ухудшил оценку инфляции в республике и теперь ожидает ее ускорения с 9,97% в 2021 году до 16,5% (ранее 12,6%) в 2022. Оценка инфляции в 2023 году незначительно улучшилась - до 13,1% с 14,1%.

По прогнозу фонда, сальдо счета текущих операций платежного баланса Белоруссии после профицита в 2,7% ВВП в 2021 году уйдет в отрицательную зону, в результате дефицит составит 1,5% ВВП (прежняя оценка - 1,2% ВВП) в этом году и 1,1% ВВП (ранее 1% ВВП) в следующем.

Всемирный банк на прошлой неделе незначительно улучшил оценку падения ВВП Белоруссии в этом году - до 6,2% с 6,5% в апрельском прогнозе. По обновленной оценке ВБ, в 2023 году ВВП Белоруссии снизится на 2,3% (в апреле прогнозировался восстановительный рост белорусской экономики на 1,5%).

По данным Белстата, рецессия в экономике страны несколько замедлилась после углубления в течение предыдущих месяцев: по итогам января-августа снижение ВВП составляло 4,9% против падения на 5,2% в январе-июле. Динамика ВВП перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%) на фоне усиления западных санкций, тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

В январе-сентябре ВВП Белоруссии в январе-сентябре 2022 года снизился на 4,7%, заявил 11 октября замминистра экономики страны Дмитрий Ярошевич.

Он отметил увеличение производства сельхозпродукции за счет роста урожайности, а также спрогнозировал увеличение вклада промышленности в ВВП "за счет наращивания выпуска в машиностроении, деревообработке, а также продуктов питания". По его оценке, "тенденция на прирост ВВП месяц к месяцу сохранится".

Ярошевич также отметил тенденцию к улучшению финансовых результатов предприятий. "Их выручка по итогам 7 месяцев 2022 года росла быстрее себестоимости на 0,9 процентного пункта. Рентабельность продаж выше уровня прошлого года на 0,8 процентного пункта. Снижаются удельный вес убыточных организаций и долговая нагрузка", - сказал замминистра.

Правительство Белоруссии в 2022 году в качестве благоприятного целевого сценария планирует выход из рецессии и обеспечение нулевой динамики ВВП по итогам года. На 2023 год власти ставят задачу обеспечить рост ВВП на 3,8%.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.