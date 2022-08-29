Белоусов потребовал обеспечить прозрачные тарифы для экспорта угля через Черное море
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер России Андрей Белоусов отметил рост потребности угольных компаний в экспорте угля через порты Азово-Черноморского бассейна и потребовал обеспечить прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, от погрузки в вагоны и до цен на перевалку в портах.
Как сообщила пресс-служба правительства, об этом Белоусов заявил на совещании по ситуации с вывозом угля из регионов.
Замминистра энергетики Сергей Мочальников в своем докладе сообщил, что одним из первоочередных вопросов, которые необходимо решить, является расширение маршрутов вывоза угля, в частности в связи с ограничениями вывоза угля на восток, а также стоимость услуг по перевалке груза в портах юга России.
В связи с этим Белоусов поручил Минэнерго этим заняться и продолжать контролировать ситуацию с обеспечением регионов России углем.
В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, РЖД, ФАС, а также глав угледобывающих регионов.