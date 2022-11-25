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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

FESCO отметила снижение контейнерного рынка России в октябре на 16,3%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский контейнерный рынок по итогам октября 2022 года уменьшился на 16,3% по сравнению с октябрем 2021 года, до 471 тысячи TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Импортные перевозки снизились на 6% по сравнению с октябрем 2021 года, при этом по сравнению с сентябрем 2022 года они выросли на 12%. Экспортные отправки сократились на 30% относительно аналогичного месяца прошлого года, при этом отправки через порты Дальнего Востока выросли более чем в два раза", - сообщила компания.

"Транзитные перевозки сократились на 29% по сравнению с октябрем прошлого года. Перевозки в Белоруссию через Дальний Восток России выросли на 122% относительно аналогичного месяца прошлого года. Внутренние перевозки сократились на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, но по сравнению с сентябрем 2022 года выросли на 3%", - добавили в FESCO.

По данным FESCO, по итогам января-октября 2022 года контейнерный рынок России сократился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 4,545 млн TEU. Импорт снизился на 14%, до 1,692 млн TEU, транзит - на 23%, до 622 тыс. TEU, экспорт - на 23%, до 1,312 млн TEU. Внутренние перевозки выросли на 1%, до 919 тыс. TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Дальний Восток Белоруссия РЖД
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