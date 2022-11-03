Х5 закрыла сделку по покупке 70% в сибирских сетях "Слата" и "Красный Яр"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - X5 Group закрыла сделку по покупке 70% долей в бизнесе торговых сетей "Красный Яр" и "Слата" - одними из ведущих ритейлеров Восточной Сибири.

Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. После выполнения всех предписаний ФАС под управлением ГК "Красный Яр" будет находиться 232 магазина совокупной торговой площадью 98,2 тыс. кв. м, под управлением ГК "Слата" - 362 торговых объекта с торговой площадью 132,1 тыс. кв. м, говорится в сообщении Х5.

Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики, отмечается в сообщении.

Стратегическое управление торговыми сетями "Красный Яр" и "Слата" будет осуществляться через единую управляющую компанию (УК), которая была учреждена в августе (ООО "Икс5-Восточная Сибирь"). В совет директоров УК входят представители X5, ГК "Красный Яр" и "Слата". Полномочия по управлению операционной деятельностью двух торговых сетей остаются за их текущим менеджментом.

ГК "Красный Яр" управляет магазинами "Красный Яр" и "Батон" в Красноярском крае, Туве и Хакасии, ГК "Слата" - магазинами "Слата" и "ХлебСоль" в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Кроме того, две группы компаний арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 62,3 тыс. кв. м: один объект находится в Красноярске, еще два - в Иркутской области и один - в Забайкальском крае.

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец сентября под управлением компании было 20 227 магазинов.