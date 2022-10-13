Илон Маск выпустил парфюм "Жженые волосы" и уже получил заказы на $2 млн

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск запустил продажу парфюма Burnt Hair ("Жженые волосы"), который уже можно купить на сайте его компании Boring Co по цене в $100 за флакон.

Маск, являющийся главой Tesla Inc., изменил описание своей страницы в твиттере на "Продавец парфюмерии" и отметил, что уже продал 20 тыс. флаконов парфюма, то есть в общей сложности на $2 млн.

Поставки Burnt Hair начнутся не раньше следующего года, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее миллиардер сообщал, что Boring представит мужской аромат, который поможет "выделиться из толпы".

Он пошутил в твиттере, что для человека с его фамилией вход в парфюмерный бизнес был неизбежным (Musk в переводе с английского "мускус" - ИФ). "Почему вообще я так долго сопротивлялся этому?" - написал он.

На прошлой неделе Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании за $44 млрд, хотя ранее отказывался от этого намерения.

"Пожалуйста, купите мой парфюм, чтобы я мог купить Twitter", - написал он на своей странице в среду.

Миллиардер уже не раз выпускал шутливые продукты, которые его поклонники покупают как коллекционные товары. Так в 2018 году Boring Co., занимающаяся прокладкой подземных тоннелей, выпустила 20 тыс. ручных огнеметов и привлекла $10 млн для финансирования своих операций.

Также он предлагал своим фанатам приобрести "короткие шорты" под брендом Tesla в качестве шутки над трейдерами, открывавшими "короткие" позиции в акциях производителя электромобилей. Помимо этого, он выпускал текилу Tesla.