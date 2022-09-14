Розничные продажи водки в России за 8 месяцев выросли на 7,1%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августа 2022 года розничные продажи водки в России составили 49,4 млн декалитров (дал), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (46,1 млн дал), говорится в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В августе 2022 года продажи снизились к июлю на 1%, до 6,3 млн дал.

Продажи коньяка в январе-августе выросли в годовом измерении на 3,9%, до 7,76 млн дал. В августе было реализовано 973,2 тысячи дал, что на 0,4% больше, чем в июле.

Всего за первые восемь месяцев года в стране было продано 72,35 млн дал спиртных напитков крепостью более 9 градусов, что на 8,4% больше, чем годом ранее (66,75 млн дал). В августе продажи составили 9,159 млн дал, что на 1,3% меньше, чем в июле этого года.

По данным службы, за 8 месяцев россияне купили 57,9 млн дал винодельческой продукции, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,986 млн дал). В августе по сравнению с июлем продажи снизились на 6%, до 7,5 млн дал.

Продажи вина в январе-августе выросли на 1,4%, до 35,2 млн дал, в августе по сравнению с июлем - снизились на 5,3%, до 4,7 млн дал. Реализация шампанских и игристых вин за 8 месяцев выросла на 8%, до 11,1 млн дал, в августе - снизилась на 7,7%, до 1,4 млн дал. Упал и спрос на фруктовые (плодовые) вина. Их продажи за 8 месяцев составили 6,9 млн дал (на 18,9% меньше), в августе - 859,1 тысячи дал (на 8,2% меньше).

Сильнее всего на винном рынке выросли продажи ликерных вин: за 8 месяцев очти в 2,3 раза, до 425,5 тысячи дал, в августе - на 6,3%, до 75,5 тысячи дал. Продажи слабого алкоголя, которые всегда показывали высокие темпы роста, в августе снизились на 0,1%, до 1,4 млн дал. По итогам 8 месяцев рост составил 66,6%.

Всего в январе-августе в рознице было реализовано 140 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,4% больше, чем годом ранее (134,6 млн дал). В августе по сравнению с июлем реализация снизилась на 3,3%, до 18 млн дал.