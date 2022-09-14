В РФ планируют за 8 лет снизить на 15% годовое потребление спирта на человека

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал концепцию сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года, в рамках которой планируется снизить количество выпитого в пересчете на чистый спирт до 7,7 литров в год на человека. Это на 15% ниже значений 2019-2021 годов.

Согласно проекту концепции, с которым ознакомился "Интерфакс", число смертей, обусловленных алкоголем планируется снизить почти на треть - до 23,3 человек на 100 тыс. населения с 32,5 на 100 тыс. населения в 2021 году (по данным Росстата).

Как отмечается в проекте концепции, по расчетам РАНХиГС, в 2018 году число смертей, связанных с алкоголем, в России составило 196 тыс. человек (11% смертей), из них среди мужчин 146 тыс. (16,3% смертей) и 50 тыс. - среди женщин (5,5 % смертей).

Смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы снизилась более чем на 62%. Вместе с тем, в период распространения COVID-19 тренд к снижению потребления алкоголя остановился, оно осталось на уровне 2019 года (9,1 литра), говорится в проекте. По данным Росстата, с 2019 по 2020 годы розничные продажи алкоголя на человека /выросли с 6,03 до 6,18 литра этанола (2,4%).

По данным МВД России, в 2021 году более четверти (28,1%) расследованных преступлений совершено лицами в состоянии алкогольного опьянения, сказано в документе.

"Таким образом, комплексная ограничительная политика, проводимая государством, показала свою эффективность в деле сокращения потребления алкоголя в РФ. Вместе с тем, проблема злоупотребления алкогольной продукцией по-прежнему остается одной из наиболее приоритетных задач социальной политики РФ", - говорится в проекте.

Согласно проекту концепции, результатами ее реализации к 2030 году должно стать, помимо сокращения потребления алкоголя, в том числе незарегистрированного, снижение доли крепких спиртных напитков в общем объеме выпитого. А также сокращение смертности от заболеваний, ассоциированных с потреблением алкоголя, сокращение числа правонарушений, совершаемых в пьяном виде и уменьшение числа повторных госпитализаций с алкогольной зависимостью.