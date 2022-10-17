Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Экс-глава Минфина США счел, что вызовы для мировой экономики сейчас самые серьезные за 40 лет

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Меры, принимаемые мировыми центробанками для ограничения роста потребительских цен, могут привести к новому глобальному экономическому кризису, полагает бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

При этом он был одним из первых известных экономистов, предупредивших, что центробанки недооценивают риски стабильно высокой инфляции.

"У нас самые серьезные, неравномерные и всеобъемлющие вызовы, которые я могу вспомнить за 40 лет, в течение которых наблюдаю за обстановкой", - сказал Саммерс на ежегодной встрече в Институте международных финансов (Institute of International Finance).

"И, откровенно говоря, мне кажется, что пожарные еще не выехали на вызов", - добавил он, оценивая уже принятые меры.

По словам Саммерса, на фоне роста процентных ставок, укрепления доллара, дефицита энергоносителей и продуктов питания, геополитической напряженности и изменения климата "кто-то должен предлагать что-то существенное и продвигать это".

Он выразил мнение о том, что процентные ставки придется поднимать выше того уровня, который прогнозируют Федеральная резервная система (ФРС) США и финансовые рынки, чтобы сдержать инфляцию, и это может привести к дезорганизации экономики по всему миру.

"Если попытаться этого избежать, мы столкнемся со стагфляцией, и придется предпринимать что-то более серьезное позднее", - отметил Саммерс, при этом добавив, что ситуация будет иметь последствия для всего мира.

Ситуация в Великобритании

Одним из таких последствий он назвал трудности правительств с финансированием на долговых рынках, приведя в пример недавнюю ситуацию с гособлигациями Великобритании.

ЭкономикаДоходность 10-летних британских госбумаг выросла до максимума с 2008 годаЧитать подробнее

"То, что случилось в Великобритании, частично является увечьем, нанесенной самому себе, однако частично это подобно подземным толчкам, возникшим из-за того, что происходит в глобальной системе, - сказал Саммерс. - Подземные толчки не всегда приводят к землетрясениям, однако, вероятно, стоит подумать о защите от землетрясений.

Банк Англии запустил программу экстренной покупки гособлигаций 28 сентября в ответ на резкое снижение цены бондов после объявления о масштабном снижении налогов новым британским правительством. Эта мера, по оценке властей, повысит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов.

В результате падения рынка госбондов пенсионные фонды Великобритании могли остаться без необходимого уровня ликвидности, и меры Банка Англии, в частности, направлены на их защиту.

США Ларри Саммерс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Минфин РФ подготовил предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

Brent подорожала до $92,31 за баррель

Салливан заявил, что Байден намерен "методично" менять политику США в отношении Эр-Рияда

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });