Экс-глава Минфина США счел, что вызовы для мировой экономики сейчас самые серьезные за 40 лет

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Меры, принимаемые мировыми центробанками для ограничения роста потребительских цен, могут привести к новому глобальному экономическому кризису, полагает бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

При этом он был одним из первых известных экономистов, предупредивших, что центробанки недооценивают риски стабильно высокой инфляции.

"У нас самые серьезные, неравномерные и всеобъемлющие вызовы, которые я могу вспомнить за 40 лет, в течение которых наблюдаю за обстановкой", - сказал Саммерс на ежегодной встрече в Институте международных финансов (Institute of International Finance).

"И, откровенно говоря, мне кажется, что пожарные еще не выехали на вызов", - добавил он, оценивая уже принятые меры.

По словам Саммерса, на фоне роста процентных ставок, укрепления доллара, дефицита энергоносителей и продуктов питания, геополитической напряженности и изменения климата "кто-то должен предлагать что-то существенное и продвигать это".

Он выразил мнение о том, что процентные ставки придется поднимать выше того уровня, который прогнозируют Федеральная резервная система (ФРС) США и финансовые рынки, чтобы сдержать инфляцию, и это может привести к дезорганизации экономики по всему миру.

"Если попытаться этого избежать, мы столкнемся со стагфляцией, и придется предпринимать что-то более серьезное позднее", - отметил Саммерс, при этом добавив, что ситуация будет иметь последствия для всего мира.

Ситуация в Великобритании

Одним из таких последствий он назвал трудности правительств с финансированием на долговых рынках, приведя в пример недавнюю ситуацию с гособлигациями Великобритании.

"То, что случилось в Великобритании, частично является увечьем, нанесенной самому себе, однако частично это подобно подземным толчкам, возникшим из-за того, что происходит в глобальной системе, - сказал Саммерс. - Подземные толчки не всегда приводят к землетрясениям, однако, вероятно, стоит подумать о защите от землетрясений.

Банк Англии запустил программу экстренной покупки гособлигаций 28 сентября в ответ на резкое снижение цены бондов после объявления о масштабном снижении налогов новым британским правительством. Эта мера, по оценке властей, повысит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов.

В результате падения рынка госбондов пенсионные фонды Великобритании могли остаться без необходимого уровня ликвидности, и меры Банка Англии, в частности, направлены на их защиту.