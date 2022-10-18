Deutsche Bank заявил о недооценке рынками рисков для экономики США

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Финансовые рынки недооценивают растущий риск того, что США могут быть на пороге продолжительного периода замедления роста экономики и высокой инфляции - как в 1970-х годах, что может привести к необходимости более агрессивного повышения процентных ставок, полагают аналитики Deutsche Bank.

Американский фондовый рынок и рынок облигаций вернулись к относительному спокойствию в начале этой недели после недельной волатильности - несмотря на превысивший ожидания сентябрьский показатель инфляции в США, отметил аналитик Генри Аллен. Рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит, а доходности двухлетних и 30-летних US Treasuries откатились от максимальных значений за 11-15 лет, которые были достигнуты в пятницу.

Индекс потребительских CPI в сентябре вырос на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, прогнозировали его повышение на 8,1%.

Но многие участники рынка не хотят сравнивать текущую ситуацию с 1970-ми годами, говорит Аллен. "Рынки игнорируют тот факт, что мы все больше становимся подвержены риску возвращения к продолжительному периоду стагфляции, как было в 1970-е годы", - отмечает он.

По его мнению, тот период наглядно показал, что для возвращения инфляции к нормальным показателям могут потребоваться годы и более жесткая денежно-кредитная политика.

Федеральная резервная система повысила ставку пять раз с начала года, при этом трижды - на 75 базисных пунктов. Сейчас она составляет 3-3,25% годовых. Трейдеры видят вероятность новых повышений в ноябре и декабре.

Аллен считает, что для обуздания инфляции может потребоваться более масштабное повышение ставок. По его мнению, они могут быть увеличены до уровня выше 10%.