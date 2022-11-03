Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале выручка "Яндекса" выросла в годовом исчислении на 46% и составила 133,2 млрд рублей, сообщила компания. В частности, доходы сегмента "Поиск и портал" выросли на 45% год к году, до 60,9 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде составила 20 млрд рублей, увеличившись год к году в 3,5 раза. В то же время по отношению ко II кварталу 2022 года, когда компания значительно ограничивала затраты, показатель оказался ниже на 23,1%.

Новость дополняется

Яндекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году

НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций

Оборот Wildberries за девять месяцев удвоился, превысив 1 трлн рублей

Оборот Wildberries за девять месяцев удвоился, превысив 1 трлн рублей

Спотовая цена газа в ЕС подскочила в два раза на фоне запоздалого похолодания

Нефть дешевеет на фоне роста доллара после итогов заседания ФРС

Нефть дешевеет на фоне роста доллара после итогов заседания ФРС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });