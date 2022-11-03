"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале выручка "Яндекса" выросла в годовом исчислении на 46% и составила 133,2 млрд рублей, сообщила компания. В частности, доходы сегмента "Поиск и портал" выросли на 45% год к году, до 60,9 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA "Яндекса" в отчетном периоде составила 20 млрд рублей, увеличившись год к году в 3,5 раза. В то же время по отношению ко II кварталу 2022 года, когда компания значительно ограничивала затраты, показатель оказался ниже на 23,1%.

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