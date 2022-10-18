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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Инвестпрограмма РЖД в 2023-2025 годах превысит 3 трлн рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "РЖД" на предстоящую трехлетку превысит 3 трлн рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры.

"Для финансирования приоритетных инвестпроектов объем инвестиционной программы РЖД в текущем году составит свыше 800 млрд рублей. На следующие три года ее размер суммарно превысит 3 трлн рублей, что также поможет развитию смежных отраслей и предприятий, которые обеспечивают производство и поставку необходимой продукции", - сказал премьер.

По его словам, в условиях беспрецедентных санкций в центре особого внимания правительства находится создание новых транспортных маршрутов, прежде всего коридоров Восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международного "Север-Юг".

"Для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало комплексный план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры. Все дорожные карты рассчитаны до 2030 года с общим объемом финансирования свыше 4,5 трлн рублей, в том числе около 300 млрд из федерального бюджета", - отметил Мишустин.

"По консервативному варианту прогноза объем грузопотока всеми видами транспорта по направлению "Север-Юг" вырастет за этот период на 135% к уровню прошлого года, примерно до 32,5 млн тонн, по Азово-Черноморскому направлению - почти на 70%, и составит около 300 млн тонн, а по восточному - увеличится на четверть, достигнув порядка 350 млн тонн", - добавил он.

Мишустин также отметил, что в 2022 году суммарные провозные мощности на Восточном полигоне составят почти 160 млн тонн, на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна - более 125 млн тонн.

РЖД Михаил Мишустин Азово-Черноморский бассейн Восточный полигон
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