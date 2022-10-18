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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Глава Банка Франции призвал страны еврозоны не повторять ошибки Минфина Британии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дестабилизация британского рынка гособлигаций после запуска правительством программы бюджетных стимулов подчеркивает важность проведения согласованной политики центральными банками и властями государств, заявил Financial Times глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Он выразил надежду, что правительства крупных стран еврозоны не повторят ошибки Великобритании.

Британская ситуация иллюстрирует тот "замкнутый круг", с которым сталкиваются правительства, если они подрывают своими действиями усилия центробанков по сдерживанию инфляции, сказал де Гало. По его словам, наращивание бюджетных стимулов в период быстрого подъема ставок центробанком несет в себе серьезные риски.

"В момент, когда монетарная политика нацелена на сдерживание роста потребительских цен, и вы сомневаетесь в том, что принимаемые бюджетные стимулы не спровоцируют усиления инфляции, вы действительно рискуете создать замкнутый круг", - отметил он.

Банку Англии пришлось прибегнуть к интервенциям на рынке гособлигаций, чтобы предотвратить крупные убытки пенсионных фондов из-за обвала цен на госбумаги после объявления бывшим министром финансов страны Квази Квартенгом программы стимулов общим объемом 45 млрд фунтов ($51 млрд).

Новый глава британского Минфина Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных Квартенгом.

Де Гало призвал Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) "принять более четкие и строгие правила" для обеспечения того, чтобы инвестфонды и трейдеры создавали более крупные резервы ликвидности.

Многие европейские государства наращивают расходы, чтобы смягчить для потребителей и бизнеса удар, вызванный подъемом цен на энергоресурсы, и экономисты, в том числе, в Международном валютном фонде полагают, что инфляционное давление в регионе в результате этого может стать более устойчивым.

По словам де Гало, принимаемые меры являются "понятными", и будут, скорее, полезными, "до тех пор, пока они остаются целенаправленными и временными".

Банк Франции еврозона FSB Виллеруа де Гало Великобритания Банк Англии Минфин Квази Квартенг
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