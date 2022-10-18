Коммерческие банки РФ продолжают закупать золото с дисконтами 1,5-5%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские коммерческие банки продолжают закупать золото у недропользователей с дисконтами от 1,5% до 5%, заявил глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации.

"Банк России не вводил дисконты для цены золота на внутреннем рынке, - сказал на этом же совещании зампред Алексей Заботкин. - Цена золота на внутреннем рынке определяется соотношением спроса и предложения".

Он согласился, что в марте-июле дисконт внутреннего рынка, например, биржевой цены на "Московской бирже", к лондонскому бенчмарку расширился до порядка 5-7%. Но по мере того, как российские компании и банки стали налаживать новые каналы экспорта, отметил Заботкин, дисконт снижался. В течение августа-сентября он был порядка 2-3%, а сейчас разрыв между ценой на "Мосбирже" и лондонским бенчмарком плюс-минус 1%. В начале октября, заявил зампред ЦБ, на "Московской бирже" несколько дней даже была премия.

"Я каждый день получаю от компаний сводку по дисконтам российских коммерческих банков, которым, собственно говоря, мы и продаем. По состоянию на вчера эти дисконты были от 1,5% до 5%, - парировал Кашуба. - В этом списке Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Московский коммерческий банк, Альфа-банк, "Ланта" и так далее - десятка ведущих (по работе с золотом - ИФ) банков".

Участники совещания обсудили также необходимость закупки золота Банком России. Союз золотопромышленников, как и другие отраслевые ассоциации, лоббирует гарантии выкупа государством всего объема золота, произведенного в стране и не востребованного в ювелирной и других отраслях промышленности и розничными инвесторами.

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах - это то, что в настоящий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", - заявил Заботкин.

Когда ЦБ покупает золото на внутреннем рынке за рубли, автоматически происходит эмиссия рублей, что чревато ускорением инфляции, объяснил он.

В период с 2014 по 2019 годы Банк России осуществлял объемные покупки золота в резервы, но в тот момент это было уместно и целесообразно, добавил Заботкин. Он пояснил: "Во-первых, после усиления геополитической напряженности в 2014 году стояла задача значимого увеличения доли золота в золото-валютных резервах. Во-вторых, и это очень важно подчеркнуть, в тот период (с 2014 по 2018 - первую половину 2019 года) Банк России проводил жесткую, впоследствии умеренно-жесткую денежно-кредитную политику".

ЦБ с 2006 года последовательно накапливал золотые резервы, напомнил Кашуба, покупки проводились с незначительным - 0,5% - дисконтом к рынку и не оказывали влияния на инфляцию. "Во всяком случае с 2006 года ни разу не было заявления Центрального банка о том, что покупка золота разгоняет какую-то инфляцию", - заявил глава Союза золотопромышленников.