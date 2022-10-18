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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Банк России разберется со спредами между ценами покупки и продажи золота банками

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк России изучит сложившуюся ситуацию со спредами между ценами покупки и продажи золота банками, пообещал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он сказал об этом на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации.

"На уровне банков цены купли-продажи золота, как и любых других финансовых инструментов, лежат в гражданско-правовой сфере, и Банк России, естественно, не вмешивается в механизмы ценообразования и ценовой политики банков точно так же, как мы не вмешиваемся в то, какие спреды они ставят по обменным курсам валют", - отметил он.

Директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина Юлия Гончаренко заявила, что еще в марте готовились предложения по законодательному ограничению спреда между ценой покупки и продажи золота физлицам (например, 3-4%).

Сейчас некоторые банки покупают золото у физлиц по цене примерно на 25% ниже, чем продают его гражданам.

Гончаренко подчеркнула, что к этому вопросу надо подходить комплексно, чтобы не возникло перетока золота от граждан в ювелирное производство. "Нужно более комплексно подходить к изменению тех статей, которые регулируют налогообложение драгоценных металлов и драгоценных камней. У нас эти предложения есть", - сказала она.

Банк России Алексей Заботкин Минфин Юлия Гончаренко Совет Федерации
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