В ЦБ сочли, что накопление золота в международных резервах РФ сейчас нецелесообразно

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Покупка золота для пополнения международных резервов РФ сейчас нецелесообразна, это подтолкнет рост денежной массы, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах - это то, что в настоящий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", - заявил Заботкин на совещании по регулированию оборота золота в Совете Федерации.

Председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба предложил властям поддержать золотодобывающую отрасль за счет выкупа всего нереализованного на рынке драгметалла.

"Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота (для пополнения Фонда национального благосостояния - ИФ) в том объеме, в каком оно считает целесообразным, и правительство в целом в рамках проведения промышленной политики может рассматривать какую-то поддержку сектора, но целевая поддержка отдельных секторов экономики не входит в мандат Банка России", - подчеркнул зампред ЦБ.

Он отметил, что Банк России в марте-апреле покупал золото на рынке для стабилизации ситуации.

"Были произведены закупки золота, они были не в очень большом объеме, это происходило в марте-апреле, когда действительно рынок был крайне дезориентирован и когда кроме нас, на самом деле, на рынке покупателей в принципе не было. В этот момент в целях стабилизации рыночной конъюнктуры мы действительно проводили покупки в тех объемах, которые в тот момент нам были готовы продать", - заявил Заботкин.