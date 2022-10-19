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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Американцы сократят число подарков, закупаемых на Рождество

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Из-за инфляции американцы планируют сократить число подарков, закупаемых к Рождеству, но сохранить расходы на праздники на уровне 2021 года, показало исследование Deloitte. Как пишет Financial Times, опрос проводился онлайн с 6 по 14 сентября среди почти 5 тысяч человек.

При том, что в среднем сумма расходов останется на уровне $1455 на человека, как и годом ранее, но опрошенные сказали, что планируют купить девять подарков по сравнению с шестнадцатью в 2021 году. Также они намерены сократить траты на покупки, не связанные с подарками.

Более трети опрошенных сказали, что финансовое положение их домохозяйств стало хуже.

"Высокие цены заставляют праздничных покупателей расставлять приоритеты в своих покупках", - заявил вице-председатель Deloitte Ник Хандринос.

Однако есть и ряд положительных моментов. "Семьи с низким доходом чувствуют себя более уверенно в преддверии праздников, - отметил он, - а ритейлеры не ожидают такого дефицита товаров, который наблюдался в прошлом году".

Люди, которые зарабатывают менее $50 тысяч в год, планируют увеличить праздничные расходы на 25% по сравнению с прошлым годом - в среднем до $671. При этом американцы с более высокими доходами (свыше $100 тысяч в год) намерены сократить свои траты на 7%, поскольку они стали покупать меньше дорогостоящих товаров, таких как электроника.

Улучшение ситуации в глобальных цепочках поставок привело к тому, что у некоторых розничных компаний остались нераспроданные запасы продукции. В результате ритейлеры в этом году начали распродажи товаров со скидками раньше, и 23% потребителей планируют потратить свой праздничный бюджет уже до конца октября, говорится в отчете Deloitte.

Ожидается, что спрос на поездки также снизится, поскольку цены на авиабилеты растут, а задержки и отмены рейсов отталкивают потенциальных путешественников.

Только 31% американцев заявили о намерении отправиться в путешествие между Днем Благодарения (24 ноября) и серединой января по сравнению с 42% в прошлом году.

Deloitte США Ник Хандринос
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