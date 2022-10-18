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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Экономике США предрекли неизбежную рецессию в течение следующих 12 месяцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Экономика США неизбежно впадет в рецессию в течение следующих 12 месяцев, следует из нового прогноза Bloomberg Economics.

В соответствии с этим прогнозом, вероятность рецессии оценивается в 100%, что связано с устойчиво высокой инфляцией, находящейся на максимуме за несколько десятилетий, ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и растущей геополитической напряженностью.

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Новый прогноз опубликован спустя неделю после того, как президент США Джо Байден выразил мнение о том, что рецессия в американской экономике маловероятна, пишет The New York Post.

Предыдущий прогноз Bloomberg предусматривал вероятность рецессии в 65%. Модель, использованная экономистами для создания прогноза, включает 13 макроэкономических и финансовых индикаторов для оценки перспектив спада в экономике в период от одного месяца до двух лет.

При этом вероятность рецессии в течение более короткого срока - следующих 10 месяцев - подскочила до 25% с нуля.

Опасения масштабной рецессии усилились за последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки ФРС в условиях высоких потребительских цен. Инвесторы полагают, что Федрезерв может слишком сильно ужесточить монетарную политику в ответ на динамику инфляции, что введет экономику США в затяжную рецессию.

ФРС повышала ставку на 75 базисных пунктов на каждом из трех прошедших заседаний, при это эксперты ждут от регулятора еще одного масштабного повышения на заседании в ноябре. Несмотря на рост ставок, инфляция в сентябре составила 8,2% в годовом выражении. Показатель замедлился по сравнению с предыдущим месяцем и стал минимальным за семь месяцев, однако превысил ожидания аналитиков.

США
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