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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Молдавия рассчиталась за сентябрьские поставки газа и оплатила аванс за октябрь

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" перечислил $80,9 млн "Газпрому" для оплаты долга за газ за сентябрь и аванс за поставки в октябре 2022 года, сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Из всей суммы $53,5 млн составил сентябрьский долг Молдавии за газ, а $27,4 млн - аванс за октябрь.

Ранее стало известно, что молдавская госкомпания Energocom выдаст кредит "Молдовагазу" на сумму в 1,05 млрд молдавских леев (около $54 млн) под 21,5% годовых. Кредит обеспечен залогом газотранспортной системы Молдавии, принадлежащей дочке "Молдовагаз" - "Молдоватрансгаз". Эта сумма позволила молдавской компании рассчитаться за российский газ.

Молдавия
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