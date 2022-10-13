Глава "Молдовагаза" призвал сохранить контракт с "Газпромом" из-за выгодной цены

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил в эфире телеканала RLive, что контракт с "Газпромом" выгоден Молдавии и его нужно сохранить с действующими условиями.

"Давайте поддерживать этот контракт, который у нас есть с "Газпромом", и выполнять обязательства. Мы хотим этого. Предлагаемая "Газпромом" цена выгодна, условия оплаты хорошие. Нам предстоит решить некоторые проблемы с долгами, аудитом", - сказал он.

Чебан сказал, что пока не знает, будет ли повышен тариф на природный газ, отметив, что "все зависит от рынка газа".

"Мы добились повышения тарифа. Решение Национального агентства по регулированию в энергетике вступило в силу с 1 октября. Этот тариф полностью покрывает наши расходы и стоимость газа. Надеемся, что больших потрясений на рынке природного газа не будет. Но очень непредсказуемо, каким будет рынок", - отметил глава компании.

Говоря об объемах поставок в Молдавию на октябрь, он сказал, что даже при их сокращении на 30% в условиях сохраняющейся теплой погоды и экономии теплоэнергии, нехватки газа не будет.

Относительно последующих периодов Чебан отметил: "Мы работаем над тем, чтобы и на ноябрь были необходимые объемы, потому что должен начаться отопительный сезон. Мы заботимся об оплате текущего потребления, тех платежей, которые предусмотрены в соответствии с договором. Работаем вместе с правительством и "Газпромом", чтобы выполнить эти обязательства, а затем установить необходимые объемы на ноябрь месяц, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами".

С 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что в этой ситуации "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа, а если тот не откликнется на просьбу, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе в Румынии. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что его страна может поставлять Молдавии до 5 млн кубометров газа в сутки.