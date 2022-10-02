Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Число жертв урагана "Иэн" в США выросло до 77 человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на Восточное побережье США ураган "Иэн" унес жизни 77 человек в штатах Флорида и Северная Каролина, более десяти тысяч числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Sky News.

"Среди погибших 73 были во Флориде - в основном из-за утопления. Ураган также действовал опосредованно: пожилая пара погибла после того, как их кислородные аппараты перестали работать из-за отключения электроэнергии", - говорится в новости.

Еще четыре смерти зафиксировано в Северной Каролине, в том числе два человека погибли в результате ДТП.

Пропавшими без вести числятся более десяти тысяч человек. По мнению властей, многие из них находятся в убежищах или не могут выйти на связь из-за проблем с электроснабжением.

"Иэн" ослаб и теперь представляет собой циклон, но он все еще опасен, предупреждают официальные лица. Так, в эти выходные сложные погодные условия ожидаются на обширных участках Атлантического побережья, включая штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, американскую столицу Вашингтон.

Ранее сообщалось о 42 жертвах "Иэна". Ураган достиг Флориды в среду, 28 сентября, он принес туда большие волны и ветер с порывами до 250 км/ч. В пострадавших районах штата разрушены жилые дома, дороги завалены обломками, нарушены телекоммуникационные сети, около 2,5 млн человек лишились света.

Ураган "Иэн" обрушился на Кубу и США

10
Ки-Уэст, ФлоридаГавана, КубаДелрей-Бич, ФлоридаГавана, КубаПемброк-Пайнс, ФлоридаДелрей-Бич, ФлоридаГавана, КубаСарасота, ФлоридаГолливуд, ФлоридаТампа, Флорида
Ки-Уэст, Флорида
США Флорида Северная Каролина Иэн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

Австралия расширила санкционный список в отношении РФ

Тысячи протестующих в Ираке потребовали политических перемен

Что произошло за день: суббота, 1 октября

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи

Германия пообещала оснастить молдавскую армию беспилотниками

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

В Китае сертифицирован первый созданный в стране узкофюзеляжный авиалайнер

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Что случилось этой ночью: суббота, 1 октября

КНДР совершила четвертый за неделю пуск ракеты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });