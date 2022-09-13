ГК "Дело" закрыла сделку по покупке 30,75% Global Ports у APM Terminals

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и компания APM Terminals (APMT, структура A.P. Moeller-Maersk A/S) закрыли ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc после получения соответствующих разрешений от российских контролирующих органов.

"После завершения сделки группа стала владельцем 61,50% акций Global Ports, - сообщила ГК. - Группа и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой".

"Дело" в конце августа заключила с APMT соглашение о приобретении 30,75% акций компании Global Ports Investments Plс. Условием закрытия сделки являлось получение всех необходимых согласований от российских регуляторов. Сумму и другие детали сделки в группе "Дело" и APMT не комментировали.

APM Terminals в марте уведомил о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports. Представители APM Terminals продолжат работать в совете директоров и исполнять свои обязательства перед компанией до завершения выхода APMT из ее капитала.

APM Terminals вошел в акционерный капитал Global Ports в 2012 году.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Компания управляет пятью контейнерными терминалами ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также она владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Петербургом.

До сделки группа "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") и APM Terminals B.V. владели по 30,75% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

APM Terminals - один из крупнейших в мире портовых терминальных операторов, компания входит в группу A.P. Moeller-Maersk A/S, штаб-квартира APMT находится в Гааге (Нидерланды).