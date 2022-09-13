Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

ГК "Дело" закрыла сделку по покупке 30,75% Global Ports у APM Terminals

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" и компания APM Terminals (APMT, структура A.P. Moeller-Maersk A/S) закрыли ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc после получения соответствующих разрешений от российских контролирующих органов.

ЭкономикаГлава Moller-Maersk сказал, что экономику РФ ждет много сложных летЧитать подробнее

"После завершения сделки группа стала владельцем 61,50% акций Global Ports, - сообщила ГК. - Группа и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой".

"Дело" в конце августа заключила с APMT соглашение о приобретении 30,75% акций компании Global Ports Investments Plс. Условием закрытия сделки являлось получение всех необходимых согласований от российских регуляторов. Сумму и другие детали сделки в группе "Дело" и APMT не комментировали.

APM Terminals в марте уведомил о намерении начать процедуру выхода из акционерного капитала Global Ports. Представители APM Terminals продолжат работать в совете директоров и исполнять свои обязательства перед компанией до завершения выхода APMT из ее капитала.

APM Terminals вошел в акционерный капитал Global Ports в 2012 году.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Компания управляет пятью контейнерными терминалами ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также она владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Петербургом.

До сделки группа "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") и APM Terminals B.V. владели по 30,75% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

APM Terminals - один из крупнейших в мире портовых терминальных операторов, компания входит в группу A.P. Moeller-Maersk A/S, штаб-квартира APMT находится в Гааге (Нидерланды).

ГК Дело Global Ports APM Terminals A.P. Moeller-Maersk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом при составлении проекта бюджета

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года

Nissan продлил простой на автозаводе в Петербурге до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });