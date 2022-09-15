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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

"АвтоВАЗ" планирует поставить на конвейер две новые модели в 2024-25гг

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил создание двух новых моделей Lada, производство которых планируется начать в 2024-2025 годах, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Заседание совета прошло в Минпромторге под председательством вице-премьера РФ, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Как следует из сообщения ведомства, модельный ряд Lada расширят две новые модели: кроссовер на платформе Lada Vesta, а также отдельное семейство сегмента "В" на глобальной платформе.

Как отметил Мантуров, которого цитирует пресс-служба Минпромторга, совет директоров "АвтоВАЗа" "единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 годах".

"Совет директоров высоко оценивает работу, которая была проведена командой "АвтоВАЗа" для возобновления производства автомобилей и активной локализации компонентов. В 2023 году "АвтоВАЗу" поставлена задача выпустить до 500 тыс. автомобилей. Это амбициозная цель, и готовиться к ее достижению необходимо уже сегодня совместно с поставщиками и партнерами", - отметил вице-премьер, глава Минпромторга.

АвтоВАЗ Минпромторг
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