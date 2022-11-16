Глава "АвтоВАЗа" не ждет перемен в случае консолидации концерна институтом НАМИ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Работа "АвтоВАЗа" не претерпит изменений в случае консолидации компании подведомственным Минпромторгу ФГУП "НАМИ", сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022".

О том, что госкорпорация "Ростех" планирует передать свои 32,3% долей в "АвтоВАЗе" подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ", ранее получившему контрольный пакет (67,7%) предприятия после ухода Renault из России, в конце октября сообщали "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Один из них отмечал, что "в текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом".

"Это принципиально ничего не изменит, потому что сегодня мы все находимся на одной волне: понимания того, что "АвтоВАЗ" - это полностью государственное предприятие, и контроль "АвтоВАЗа" на все 100% так или иначе за государством и Минпромторгом. В том числе, с учетом состава совета директоров и его председателя (главы ведомства Дениса Мантурова - ИФ)", - сказал Соколов журналистам, отвечая на вопрос о перспективах консолидации "АвтоВАЗа" институтом НАМИ.

Предприятия "Ростеха" подпали под секторальные санкции США еще в 2014 году. В конце июня 2022 года ограничения против российской госкорпорации были расширены. Минфин США предписал до 11 августа завершить все сделки с самим "Ростехом", а также принадлежащими ему на 50% и более организациями.

Вопрос о том, как влияет на текущую операционную деятельность "АвтоВАЗа" наличие в акционерах "Ростеха", находящегося под западными санкциями, Соколов оставил без ответа.

Как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью "Ведомостям" в конце октября, приход нового партнера на "АвтоВАЗ" сейчас невозможен из-за наличия у Renault опциона на выкуп контролирующей доли в российском автопроизводителе.