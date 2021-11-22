TCS Group решила получить полную банковскую лицензию на Филиппинах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group, ранее планировавшая создать необанк на Филиппинах, по совету Центрального банка этой страны решила получить полную банковскую лицензию, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

"Лицензия цифрового банка была лишь одним из вариантов допуска на рынок Филиппин. Мы подаем заявку на получение полной коммерческой банковской лицензии. Этот путь нам предложил Центробанк Филиппин. Мы ведем постоянный диалог с регулятором этой страны о том, как нам двигаться дальше", - отметил представитель TCS.

"Мы по-прежнему привержены этому рынку", - подчеркнул он.

Изначально Тинькофф банк заявлял о намерении подать ходатайство в ЦБ Филиппин на получение лицензии цифрового банка. Тогда одобренный капитал филиппинской "дочки" оценивался в 2 млрд филиппинских песо, первоначальный полностью оплаченный - 1 млрд песо. В сентябре совет директоров Тинькофф банка одобрил создание филиппинской "дочки" с капиталом 3 млрд филиппинских песо (порядка $59,8 млн, или 4,4 млрд рублей). Первоначальный капитал на момент регистрации "дочки", как ожидается, составит 2 млрд филиппинских песо ($39,9 млн, или 2,9 млрд рублей).

TCS Group в среду, 24 ноября, планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за третий квартал 2021 года. Помимо финансовых результатов, внимание также будет уделено планам по международной экспансии группы, считают аналитики. "Инвесторов будут интересовать последние новости о расширении группы за пределами России, особенно после того, как у нее не получилось получить лицензию цифрового банка на Филиппинах", - написали аналитики SberCIB Investment Research.

TCS Group, помимо Филиппин, рассматривает еще два рынка в этом регионе, сообщил ранее член совета директоров TCS Павел Федоров (с 1 декабря он станет вместе с Оливером Хьюзом содиректором группы). По его словам, TCS находится в диалоге с регуляторами трех стран Юго-Восточной Азии. "С точки зрения нашей международной экспансии и принципов работы мы долго размышляли о правильном подходе. И, наверное, правильный подход, который мы будем реализовывать, будет называться license first expansion (выход на рынок той страны, где раньше будет получена лицензия - прим. ИФ). Филиппины - это один из перспективных рынков, мы также смотрим на один-два других рынка Юго-Восточной Азии. И там, где у нас будет высокая вероятность получения полной банковской лицензии, она будет дополняться с нашей стороны и брокерской лицензией, туда мы будем направлять наше внимание и усилия", - пояснил ранее Федоров.

TCS на экспансию предварительно может потратить до $200 млн. Эти средства могут быть привлечены в рамках увеличения капитала.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".