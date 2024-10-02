Аудитор оценил сделку по покупке "Интерросом" 35% TCS Group в $325 млн

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке "Интерросом" Владимира Потанина 35,1% акций TCS Holding (после редомициляции - МКПАО "ТКС Холдинг") в апреле 2022 года могла составить $325 млн.

Эта цифра указана в отчете об оценке, подготовленном аудиторской компанией Kept в рамках процесса присоединения Росбанка к ТБанку (ранее - Тинькофф банк), и приводится для сравнения со сделками M&A на банковском рынке. Источник этих данных не указан.

"Интеррос" не стал комментировать эту информацию.

Основной собственник TCS сменился в конце апреля 2022 года, когда "Интеррос" выкупил 35% у семейного траста Олега Тинькова (впоследствии признан в России иноагентом).

Параметры сделки стороны не раскрыли, при этом заочно обменявшись ее условными характеристиками. Тиньков весной 2022 года заявлял, что расстался со своим детищем за "совершенные копейки" и "цену получил не ту, которую бы хотел", на что Потанин возразил, что "назвать сотни миллионов долларов копейками язык не поворачивается". "Для меня это большие деньги", - сказал бизнесмен "Интерфаксу" в мае 2022 года.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля 2024 года было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае. Холдинг является головной компанией ТБанка и Т-страхования. После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%