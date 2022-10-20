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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Прогнозы для экономики США стали более пессимистичными

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Экономическая активность в стране в начале осени в целом незначительно выросла, однако ситуация была различной в разных отраслях и регионах. Четыре из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили, что активность в их округах не изменилась, а два сообщили о ее снижении. Негативными факторами выступают более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.

В большинстве регионов потребительские расходы остались стабильными. Продажи автомобилей продолжали оставаться слабыми из-за ограниченного наличия машин и высоких цен.

Подъем ставок по ипотечным кредитам и повышение стоимости жилья способствовали дальнейшему снижению числа новостроек и продаж домов. При этом они вызвали рост арендной платы, отмечается в документе.

Банки в большинстве округов сообщили о снижении объемов кредитования, в том числе из-за сокращения кредитов на покупку жилой недвижимости.

Ожидания ухудшения ситуации в экономике усилились, особенно в регионах Бостона, Чикаго и Филадельфии.

"Прогноз стал более пессимистичным по мере распространения опасений рецессии", - заявил ФРБ Бостона.

Подъем зарплат был отмечен практически повсеместно, хотя несколько округов заявили о замедлении темпов роста. Занятость продолжала повышаться темпами от сдержанных до умеренных в большинстве регионов страны. Несколько ФРБ сообщили об охлаждении спроса на сотрудников в их округах, а некоторые отметили, что предприятия не решались увеличивать фонды заработной платы на фоне усилившихся опасений по поводу рецессии.

Уровень цен в стране оставался повышенным, но в ряде округов было отмечено некоторое ослабление темпов подъема. Согласно данным опросов, предприятия ожидают, что в ближайшем будущем "рост цен будет в целом умеренным".

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 7 октября включительно и обработана Федеральным резервным банком Далласа.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 1-2 ноября и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.

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