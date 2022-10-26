Бывший зампред ФРС спрогнозировал короткую рецессию в США в конце 2023 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США, вероятно, продолжит повышать ключевую процентную ставку, приближая экономику страны к рецессии, но рецессия будет краткой и неглубокой, считает бывший зампредседателя ФРС Роджер Фергюсон, ныне топ-менеджер исследовательской компании Conference Board.

Фергюсон сказал на ежегодной конференции Ассоциации ипотечных банков США (Mortgage Bankers Association, MBA) в Нэшвилле, что ожидает повышения ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании и подъема на 50 б.п. в декабре. В начале следующего года возможен подъем еще на 25 б.п., приводит его слова Market Watch.

"Скорее всего, мы увидим короткую и неглубокую рецессию в конце следующего года", - добавил он.

Кроме того, Фергюсон полагает, что доходность 10-летних гособлигаций США достигнет 5%, после чего будет медленно опускаться с этого уровня. В ходе торгов в среду показатель составляет 4,07%.