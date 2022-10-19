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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

"АЛРОСА" выплатила в рублях купон по евробондам-24 ряду инвесторов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" выплатила в рублях купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году держателям долговых бумаг, права которых учитываются в российской инфраструктуре. Об этом сообщила пресс -служба компании.

Срок выплаты купона приходился на 11 октября. Деньги были направлены в адрес Национального расчетного депозитария (НРД) для последующего перечисления в адрес держателей еврооблигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре в соответствии с реестром держателей, говорится в сообщении.

Исполнение обязательств по выплате купонов держателям еврооблигаций, учет прав которых осуществляется в иностранной депозитарной инфраструктуре (в частности, через расчетно-клиринговые системы Euroclear, Clearstream и DTC) в порядке, предусмотренном условиями эмиссионной документации, остается технически невозможным из-за введенных в отношении компании санкционных ограничений, напоминает "АЛРОСА".

Компания признает свои платежные обязательства по евробондам в полном объеме, и предпринимает доступные в настоящее время шаги и меры для защиты интересов всех держателей в равной степени, отмечается в сообщении.

"АЛРОСА" с 24 марта находится под санкциями Великобритании, 7 апреля в отношении компании были введены блокирующие санкции США. У "АЛРОСА" в обращении находятся два выпуска еврооблигаций объемом $500 млн каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 годах. Предыдущий платеж по выпуску-2024 приходился на 9 апреля, по выпуску-2027 - на 25 июня. Осуществить эти выплаты в срок компания не смогла из-за отсутствия технической возможности проведения платежей. В августе "АЛРОСА" сообщила, что осуществила выплату этих купонов в рублях инвесторам, чьи права учитываются российскими депозитариями.

АЛРОСА НРД Великобритания Euroclear Clearstream DTC США
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