"Северсталь" предложила держателям долларовых евробондов-24 выплаты в рублях

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Северсталь" предложила держателям долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году согласовать возможность осуществления рублевых выплат по ним, сообщила компания.

Держатели евробондов, владеющие ими через Национальный расчетный депозитарий (НРД) или других российских финансовых агентов, смогут получать рублевые выплаты по евробондам напрямую через российскую инфраструктуру. Инвесторы, владеющие евробондами через иностранных номинальных держателей, также смогут получить выплаты в рублях, но для этого им нужно будет направить в адрес компании соответствующее заявление об осуществлении платежей на рублевый счет, открытый на их имя в российском кредитном учреждении либо, с учетом всех применимых законов, в иностранном кредитном учреждении.

Если держатель евробондов, владеющий ими через иностранную инфраструктуру, не направит заявление на получение прямых платежей или не предоставит необходимые сопроводительные документы, то платежи в его адрес будут подлежать осуществлению в соответствии с первоначальными условиями выпуска. Такие платежи будут осуществляться только после того, как все необходимые регуляторные лицензии от компетентных иностранных и российских органов будут получены, отмечает компания.

Невыплаченные купоны, приходившиеся на 16 марта и 16 сентября, согласно предложениям компании, будут выплачены в день, следующий за датой принятия изменений.

Также "Северсталь" предлагает увеличить льготный период для выплаты основной суммы, процентов и других платежей по евробондам с 5 рабочих дней до 45 календарных дней.

Собрание держателей еврооблигаций компании назначено на 3 ноября.

"Северсталь" с начала июня находится под блокирующими санкциями США, но с проблемами в обслуживании своих евробондов компания столкнулась еще до попадания в SDN List, весной, после включения ее основного владельца Алексея Мордашова в санкционный список ЕС.

Ранее компания получила согласие держателей на досрочное погашение долларовых евробондов-22. Выпуск был погашен в конце августа, выплаты инвесторам также производились в рублях.