Финская VR Group сохранила 35% железнодорожного трафика с Россией

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Финский железнодорожный оператор VR Group на конец сентября 2022 года прекратил 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией, сообщается в отчете компании.

По ожиданиям компании, грузоперевозки с Россией будут полностью прекращены в 2022 году. Часть потерь объемов перевозок в восточном направлении будет компенсирована увеличением внутреннего спроса, отмечается в отчете VR Group.

Объемы грузовых перевозок VR Group в III квартале снизились на 20% к прошлогодним показателям. По итогам 2022 года компания также прогнозирует уменьшение объема грузовых перевозок к прошлому году.

VR сохраняет планы продать свои аффилированные и дочерние компании в России, связанных с грузовыми перевозкам, таких как ContainerTrans Scandinavia (CTS) и Freight One Scandinavia (FOS), а также ищет решения относительно своей российской логистической "дочки" Finnlog.

VR Group и ОАО "РЖД" владеют СП Oy Karelian Trains Ltd, созданным для перевозок на маршруте Петербург - Хельсинки скоростными поездами Allegro. Обслуживание пассажирских поездов Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом было приостановлено 28 марта. Во II квартале VR списала весь подвижной состав и запасные части, связанные с Allegro, на общую сумму 45,4 млн евро.

В целом в 2021 году. чистая выручка VR от операций, связанных с Россией, составила около 91 млн евро, что составляет примерно 11% от чистой выручки группы.