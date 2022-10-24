Объем размещения бондов "Русала" может составить не менее 5 млрд юаней

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Объем размещения облигаций "Русала", книга заявок на которые собирается в понедельник, может составить не менее 5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности этого выпуска, в отличие от объема, был известен заранее - не выше 3,8% годовых.

Срок обращения выпуска составляет 2,5 года. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней. Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Минимальная заявка - кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ "Синара", агентом - ГПБ.

В июле 2022 года "Русал" стал первым российским эмитентом, выпустившим облигации в юанях на внутреннем рынке. Компания разместила два 5-летних выпуска по 2 млрд юаней каждый со ставкой 3,9% годовых.