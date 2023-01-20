Структуры "Элси" нарастили добычу угля в 2022 году на 16%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В 2022 году "Элси" на своих активах в Якутии, Новосибирской и Кемеровской областях добыла почти 45 млн тонн угля, сообщила пресс-служба компании.

Добыча на Эльгинском угольном месторождении в Якутии превысила 20 млн тонн, рост относительно 2021 года составил 26,5%. Такую динамику компания объясняет вовлечением более 1,2 тысячи единиц горнотранспортной техники.

Предприятия сибирского дивизиона добыли 24,6 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее. "Уровень добычи сибирских добывающих активов "Элси" превысил свой исторический максимум. Это стало возможным в том числе в результате перехода на большегрузную технику", - отмечает пресс-служба.

Таким образом, рост добычи в среднем по компании составил 16%.

"Долгосрочная стратегия развития Эльгинского месторождения реализуется в соответствии с дорожной картой. Сибирские предприятия также четко выполняют поставленные производственные задачи. В 2023 году мы рассчитываем сохранить динамику добычи по всем активам "Элси"", - сказал через пресс-службу гендиректор УК "Элси" Александр Исаев.

По данным на сайте компании, к 2025 году "Элси" намерена выйти на уровень добычи в 100 млн тонн.

Угледобывающая компания "Элси" была образована в результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит". В числе активов компании пять разрезов: Эльгинский (Якутия), Колыванский и Восточный (Новосибирская область), Кийзасский и Верхнетешский (Кемеровская область), а также обогатительные комплексы "Листвянская" (Новосибирская область) и "Эльга".

Согласно ЕГРЮЛ и самой компании, конечными бенефициарами активов "Элси" являются Альберт Авдолян, Сергей Адоньев и Александр Исаев.