Wildberries запустит сервис для борьбы с контрафактом "Цифровой арбитраж"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries объявил, что запускает новый сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта - "Цифровой арбитраж".

Сервис позволит правообладателям напрямую связываться с другими продавцами и при подозрении, что нарушаются их права на интеллектуальную собственность, создавать официальные обращения и самостоятельно проверять правоустанавливающие документы.

Если проверка подтвердит законность продажи товара, сервис зафиксирует факт отсутствия нарушений со стороны продавца. При отсутствии правоустанавливающих документов или их недостоверности Wildberries будет скрывать такие товары с онлайн-витрины, при неоднократных и массовых нарушениях возможна полная остановка сотрудничества с продавцом.

"Если раньше переписка с возможными нарушителями через их официальные каналы могла занимать длительное время и не всегда приводила к разрешению проблемной ситуации, то благодаря новому сервису спорные вопросы можно будет урегулировать за несколько дней, - объяснили в компании. - Кроме того, "Цифровой арбитраж" сделает еще более прозрачной товарную "витрину" онлайн-площадки, позволит защитить покупателей от возможной контрафактной продукции".

За правообладателем останется право через суд взыскать с нарушителя компенсацию. Переписка с недобросовестным продавцом в новом сервисе Wildberries может быть использована в суде.

Wildberries пообещал следить за контактами правообладателей и продавцов и принимать необходимые меры реагирования.

Запуск нового сервиса планируется в августе.