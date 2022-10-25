Связанная с Александром Говором компания купила сеть АЗС в Красноярске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новокузнецкое ООО "Капитал Инвест" (Новокузнецк) приобрело 99% ООО "Магнат-РД" (сеть АЗС в Красноярске), свидетельствуют данные единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Ранее 99%-ная доля "Магнат-РД" входила в перечень имущества банкротного ООО "Регион нефтетрейд" (РНТ). По информации конкурсного управляющего РНТ Владислава Назарова, цена этой доли по договору купли-продажи составила 239,4 млн рублей.

Как говорится в материалах ЕФРСБ, торги проводились в виде публичного предложения, начальная цена составляла 1,2 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Капитал Инвест" полностью принадлежит АО "Инрусинвест" - девелоперской компании, связанной с Александром Говором, владельцем сети ресторанов "Вкусно - и точка" (бывшая сеть McDonald's в России).

ООО "Магнат-РД" с 2018 года находилось в процедуре банкротства. До банкротства в собственности компании находилось 28 АЗС, три нефтебазы с общим объемом хранения горюче-смазочных материалов до 10 тысяч тонн, а также автотранспортный участок с 30 бензовозами. В 2018 году сеть АЗС "Магнат-РД" передала автозаправки в аренду АО "Красноярскнефтепродукт".

В 2021 году "Магнат-РД" получила 75,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ при выручке в 81 млн рублей, в 2020 году - 25,8 млн рублей и 88,6 млн рублей соответственно, говорится в отчетности компании.

"Инрусинвест" развивает в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Республике Алтай по франшизе сеть АЗС "ЛУКОЙЛ". В 2017 году 100% "Инрусинвеста" получила Светлана Говор. Данные за более поздний период не раскрываются. По данным участников рынка, компания подконтрольна Говору и его семье.

Кроме того, Александр Говор и Юрий Кушнеров владеют по 50% Яйского НПЗ в Кемеровской области. Как сообщалось, весной 2022 года бизнесмены приобрели еще два НПЗ - ООО "Нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс" и ООО "Анжерская нефтегазовая компания" (АНГК), они находятся в Анжеро-Судженске Кемеровской области и составляют единый технологический комплекс. С весны 2022 года ведется объединение "Северного Кузбасса" и АНГК с Яйским НПЗ.