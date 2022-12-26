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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

ФАС разрешила компании Говора купить активы логистического партнера McDonald's

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила ООО "Логистика и точка", принадлежащему покупателю российского бизнеса McDonald's Александру Говору, приобрести российские активы группы HAVI, сообщила пресс-служба ведомства.

HAVI - логистический партнер McDonald's, который специализируется на управлении цепочками поставок, упаковки, логистики и переработки отходов. Компания работала в России с 2003 года.

"В результате сделки "Логистика и точка" получит в собственность активы бывшего партнера McDonald's в сегменте логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками", - отметила ФАС.

В периметр сделки входят ООО "ХАВИ Узловая", ООО "РУЛОГ", ООО "ХАВИ Логистикс Елабуга", а также ООО "СТИ".

Сделка позволит оптимизировать бизнес-процессы для деятельности более 700 ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" и не приведет к ограничению конкуренции на каких-либо рынках, считают в ФАС.

О том, что Говор планирует купить российский бизнес логистического партнера сети фастфуда, сообщалось в ноябре. Сумма сделки не раскрывается.

McDonald's Александр Говор ФАС HAVI ХАВИ РУЛОГ СТИ
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