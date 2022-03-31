Wendy's откроет первый виртуальный ресторан в метавселенной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Wendy's Co, третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в США, откроет первый виртуальный ресторан в метавселенной, разрабатываемой компанией Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Как сообщается в пресс-релизе компании, ресторан Wendyverse откроется 2 апреля в игре виртуальной реальности Horizon Worlds.

Посетить ресторан смогут пользователи очков виртуальной реальности Meta Quest 2. Для них будет доступна локация самого ресторана, визуально повторяющая рестораны сети в реальном мире, а также баскетбольная площадка BiscuitDome, на которой игроки смогут играть мячом в виде бургера Baconator.

В ходе игры на BiscuitDome посетителям будут выдаваться промокоды для заказа сэндвичей с беконом, сосиской, яичницей или сыром на выбор за $1 с 1 апреля по 1 мая.

Для тех, у кого нет очков Meta Quest 2, Wendyverse будет доступен в режиме просмотра на сайте компании.

"Первый в своем роде Wendyverse проложит мост из настоящего в будущее, по которому наши клиенты пройдут с картошкой фри и мороженым в руках", - заявила Wendy's в пресс-релизе.