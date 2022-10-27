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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Meta сократила квартальную прибыль вдвое

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) сократила чистую прибыль вдвое. После публикации отчета цена акций компании рухнула на 19,7% на дополнительных торгах в среду, до минимумов с 2016 года.

Чистая прибыль Meta в июле-сентябре составила $4,39 млрд, или $1,64 на акцию, против $9,19 млрд, или $3,22 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании снизилась до $27,71 млрд по сравнению с $29,01 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали чистую прибыль на уровне $1,9 на акцию при выручке в $27,44 млрд.

Прогноз компании на четвертый квартал также разочаровал инвесторов. Ожидается, что выручка в текущем квартале составит $30-32,5 млрд. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $32,3 млрд.

"В ближайшем будущем мы столкнемся с трудностями в плане выручки, однако фундаментальные показатели позволяют рассчитывать на возвращение к более активным темпам роста выручки", - заявил глава Meta Марк Цукерберг.

Рекламные доходы в июле-сентябре понизились до $27,24 млрд с $28,28 млрд годом ранее.

Количество ежедневно активных пользователей соцсети Facebook на конец сентября достигло 1,98 млрд человек, увеличившись за год на 3% и совпав с ожиданиями рынка. Хотя бы раз в месяц соцсетью пользуются 2,96 млрд человек, на 2% больше, чем годом ранее.

В прошедшем квартале Meta выкупила собственные акции на сумму $6,55 млрд.

С начала 2022 года капитализация Meta упала на 61,4%, до $369,6 млрд.

Meta США Марк Цукерберг.
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