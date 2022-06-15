Расходы на метавселенную в мире могут достичь $5 трлн к 2030 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ежегодные расходы компаний и потребителей в мире, связанные с метавселенной, могут достичь $5 трлн к 2030 году, согласно новому докладу консалтинговой компании McKinsey & Co.

На долю электронной торговли в рамках метавселенной придется $2-2,6 трлн, тогда как расходы на виртуальную рекламу составят $144-206 млрд, отмечает компания. Для сравнения: расходы на технологии искусственного интеллекта в минувшем году составили $93 млрд, говорится в докладе McKinsey.

Метавселенная - это мир, в котором виртуальные объекты могут взаимодействовать друг с другом, как настоящие: с помощью цифровых двойников, например, можно проводить в виртуальных переговорных совещания, посещать концерты, обучаться, смотреть фильмы.

Исследование McKinsey охватывает результаты опроса 3 104 потребителей в 11 странах и менеджеров 448 компаний в 15 отраслях и 10 странах.

Метавселенная будет охватывать пять видов ежедневной активности: игровую активность, социализацию, занятия спортом, совершение покупок и удаленное обучение, прогнозируется в докладе McKinsey.

Согласно докладу, 79% опрошенных ответили, что уже совершали покупки в метавселенной в том виде, в котором она существует сейчас, при этом 47% респондентов совершали покупки внутри игр, 37% покупали виртуальные косметические товары, а 33% - реальные продукты, которые предлагались на виртуальных платформах.

Маркетинговые кампании в метавселенной

Опыт компаний в сфере виртуальной реальности позволяет предположить, как могут выглядеть маркетинговые кампании в метавселенной, отмечают исследователи McKinsey,

Так, владелец сети ресторанов Chipotle Mexican Grill Inc. провел две рекламные кампании в метавселенной в рамках сотрудничества с игровой онлайн-платформой Roblox, популярной у детей. На Хэллоуин в 2021 году компания запустила проект Boorito - игру, в котором пользователи, посещавшие виртуальный магазин компании, получали код на бесплатный буррито в ресторанах. В апреле компания предложила пользователям сыграть в игру, в которой нужно было сделать виртуальный буррито и получить за это игровые деньги, которые впоследствии можно было поменять на реальные продукты в ресторанах.

По словам директора Chipotle по маркетингу Криса Брендта, потенциальные преимущества изучения метавселенной превосходят риски.

Два этих маркетинговых мероприятия привлекли 6 миллионов уникальных пользователей, многие из которых также стали участниками бонусной программы Chipotle.

По данным исследования McKinsey, 95% опрошенных менеджеров компаний полагают, что наличие метавселенной положительно скажется на их отраслях в течение следующих 5-10 лет.