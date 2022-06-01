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RTVI открывает представительство в метавселенной Decentraland

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Международный медиахолдинг RTVI открывает свое собственное представительство в метавселенной Decentraland, на развитие которого в текущем планируется инвестировать до $100 тыс., сообщила CEO группы медиа компаний Ольга Пивень.

"Масштабирование присутствия в digital стало самой приоритетной задачей RTVI. Аудитория сегодня имеет возможность получать информацию на всех возможных площадках. Технологии проникают в жизнь настолько, что этот процесс неотвратим. Если до последнего момента RTVI расширял свое присутствие в мире, в digital, то теперь наш вектор направлен в том числе и на метавселенные", - сказала Пивень, чьи слова "Интерфаксу" привели в пресс-службе RTVI.

Пивень обратила внимание, что крупные СМИ на сегодняшний день полноценно не представлены в метавселенных, а лишь реализуют отдельные NFT проекты. "Поэтому мы видим большой потенциал и хотим стать одними из первых. Decentraland, где мы купили землю и будем создавать контент, пользуется популярностью среди аудитории и уже привлекает мировые бренды и инвесторов", - сказала CEO RTVI.

Цифровое представительство RTVI предоставит пользователям доступ не только к актуальным программам телеканала, но и к эксклюзивным материалам, опубликованным только в метавселенной, говорится в сообщении.

Decentraland - одна из крупнейших платформ виртуальной реальности, работающая на блокчейне Ethereum. Она позволяет реализовать игровые механики, а также монетизировать NFT-объекты, созданные владельцами "земли".

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, представительство RTVI появится на общей карте "континента" Decentraland в виде квадратного участка 16 на 16 метров. VR-очки или шлем для визита обычного посетителя не обязательны.

RTVI Decentraland
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