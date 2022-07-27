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Hilton резко увеличила чистую прибыль и выручку во II квартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила чистую прибыть почти в три раза во втором квартале 2022 года благодаря резкому росту выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне она получила чистую прибыль в размере $368 млн, или $1,32 в расчете на акцию, по сравнению с $130 млн, или $0,46 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $1,29 на акцию.

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Выручка подскочила до $2,24 млрд против $1,33 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,05 на акцию при выручке в $2,11 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале подскочила на 54,3% без учета изменения курсов обмена валют. Заполняемость гостиниц повысилась на 12,3 процентного пункта, до 70,8%.

Компания улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли и теперь ожидает, что этот показатель составит $4,21-4,46 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $4,03 на акцию.

Котировки акций Hilton на предварительных торгах в среду растут на 7,4%. Рыночная стоимость сети отелей с начала текущего года снизилась на 22,9%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 17,7% за этот период.

Hilton
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