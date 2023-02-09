Сеть Hilton удвоила квартальную прибыль

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings увеличила чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В октябре-декабря чистая прибыль компании составила $328 млн, или $1,21 в расчете на акцию, против $147 млн, или $0,52 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль поднялась до $1,59 с $0,72 на акцию.

Выручка выросла на 33,1% и достигла $2,44 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,22 на акцию при выручке в $2,35 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале подскочила на 24,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года и на 7,5% по сравнению с четвертым кварталом допандемийного 2019 года.

При этом сеть расширилась на 17,7 тысячи номеров в октябре-декабре и на 48,3 тысячи за весь 2022 год, отмечается в отчетности.

Hilton вернула акционерам в форме дивидендов и за счет выкупа своих акций $542 млн в четвертом квартале и более $1,7 млрд в целом за прошлый год.

Компания планирует повышение RevPAR в 2023 году на 4-8%. Чистая прибыль ожидается в диапазоне $1,382-1,454 млрд по сравнению с $1,257 млрд в 2022 году. Выплаты акционерам составят в этом году $1,7-2,1 млрд, прогнозирует компания.

В первом квартале Hilton намерена увеличить RevPAR на 23-27%. Чистая прибыль ожидается в районе $271-287 млн, или $1-1,06 в расчете на акцию, скорректированная - $1,08-1,14 на акцию.

Консенсус-прогноз аналитиков для скорректированного показателя составляет $1,14 на акцию.

За последние три месяца капитализация Hilton увеличилась на 13,4% (до $40 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 9,9%.