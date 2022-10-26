В Молдавии заявили, что "Газпром" еще не подтвердил объемы поставок на ноябрь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU -"Газпром" пока не подтвердил объемы поставок газа в Молдавию в ноябре, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну на заседании правительства.

"Молдавия до сих пор не получила от "Газпрома" подтверждения объемов поставок газа в ноябре, несмотря на то, что молдавская сторона несколько раз пыталась связаться, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал Спыну.

По его словам, госкомпания Еnergocom предпринимает "громадные усилия", чтобы пополнить резервы газа, которые сейчас составляют почти 90 млн кубометров. "Каждый день делаются новые закупки, чтобы пополнить запасы", - сказал Спыну, отметив, что то же самое происходит и с закупками электроэнергии.

В настоящее время Молдавия получает газ от "Газпрома" по цене $1031 за 1 тыс. кубометров. С октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30%. По сообщениям властей Приднестровья, в ноябре поставки газа в этот регион могут сократиться на 40%.

Ежегодно Молдавия (без учета Приднестровья) потребляет около 1,3 млрд кубометров газа.

Молдавская Energocom на прошлой неделе закупила по итогам аукциона 10 млн кубометров газа. Газ был приобретен по цене 997 евро за 1 тыс. кубометров, он будет хранится на Украине и будет использоваться в случае прекращения поставок от "Газпрома". Компания не сообщала, у кого был закуплен газ. По информации Energocom, подобные аукционы будут проводиться и в дальнейшем.

До настоящего времени Молдавия получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, а еще 30% из Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдавию "Газпромом" природного газа. Ранее на заседании правительства Спыну сообщил, что мощность, выдаваемая в настоящее время Молдавской ГРЭС, составляет 46% от потребностей вместо 70% от потребления правого берега, которые ранее обеспечивала электростанция.