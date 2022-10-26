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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Молдавии заявили, что "Газпром" еще не подтвердил объемы поставок на ноябрь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU -"Газпром" пока не подтвердил объемы поставок газа в Молдавию в ноябре, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну на заседании правительства.

"Молдавия до сих пор не получила от "Газпрома" подтверждения объемов поставок газа в ноябре, несмотря на то, что молдавская сторона несколько раз пыталась связаться, чтобы обсудить этот вопрос", - сказал Спыну.

По его словам, госкомпания Еnergocom предпринимает "громадные усилия", чтобы пополнить резервы газа, которые сейчас составляют почти 90 млн кубометров. "Каждый день делаются новые закупки, чтобы пополнить запасы", - сказал Спыну, отметив, что то же самое происходит и с закупками электроэнергии.

В настоящее время Молдавия получает газ от "Газпрома" по цене $1031 за 1 тыс. кубометров. С октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдавию на 30%. По сообщениям властей Приднестровья, в ноябре поставки газа в этот регион могут сократиться на 40%.

Ежегодно Молдавия (без учета Приднестровья) потребляет около 1,3 млрд кубометров газа.

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Молдавская Energocom на прошлой неделе закупила по итогам аукциона 10 млн кубометров газа. Газ был приобретен по цене 997 евро за 1 тыс. кубометров, он будет хранится на Украине и будет использоваться в случае прекращения поставок от "Газпрома". Компания не сообщала, у кого был закуплен газ. По информации Energocom, подобные аукционы будут проводиться и в дальнейшем.

До настоящего времени Молдавия получала 70% всей необходимой ей электроэнергии от Молдавской ГРЭС, а еще 30% из Украины. Однако поставки с Украины были прекращены после нарушения работы ее энергетической инфраструктуры, а Молдавская ГРЭС сталкивается с проблемами при выработке электроэнергии в связи с дефицитом поставляемого в Молдавию "Газпромом" природного газа. Ранее на заседании правительства Спыну сообщил, что мощность, выдаваемая в настоящее время Молдавской ГРЭС, составляет 46% от потребностей вместо 70% от потребления правого берега, которые ранее обеспечивала электростанция.

Молдавия Газпром
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