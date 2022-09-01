Shell уведомила Москву, что не будет приобретать долю в новом операторе "Сахалина-2"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Компания Shell информировала правительство России и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия", сообщила Shell в ответах на вопросы.

"Shell не будет участвовать в новой организации, созданной распоряжением правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2". Мы уведомили федеральное правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy о том, что мы не будем приобретать долю в новом ООО и оставляем за собой все наши законные права", - сообщается в вопроснике.

На вопрос о перспективах покупки газа у нового ООО, Shell отвечает, что у компании есть контракт именно с Sakhalin Energy.

"Мы продолжаем следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать наши варианты в соответствии с применимыми правовыми требованиями и соглашениями", - говорится в справке.

Shell не обращалась в правительство России с заявлением о получении доли в новом операторе проекта "Сахалин-2", сообщил 1 сентября журналистам вице-премьер Александр Новак.

В последние дни августа стало известно, что Mitsui и Mitsubishi уведомили правительство России о согласии принять в собственность доли в российском ООО "Сахалинская Энергия", эквивалентные их долям в прежнем операторе проекта ( 12,5% и 10%), а правительство согласовало эти сделки.

В соответствии с распоряжением, Mitsubishi Corporation уведомила о согласии принять в собственность долю 10% в российском ООО "Сахалинская Энергия" пропорционально такой же доле в капитале прежнего оператора - бермудской Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Shell 28 февраля заявила, что выйдет из совместных предприятий с "Газпромом", включая 27,5% СПГ-проекта "Сахалин-2", 50% в Salym Petroleum Development и СП с "Газпром нефтью" "Гыдан энерджи", а также прекратит участие в проекте газопровода "Северный поток 2". С тех пор нидерландско-британская компания ищет способы выйти из этих проектов.

В июне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По этому указу оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

"Газпром" получил в проекте чуть больше 50%. У Shell, Mitsui, Mitsubishi был месяц на то, чтобы согласиться получить долю в российском операторе .

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY). Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.