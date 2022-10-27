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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Shell ожидает завершения продажи правительством России ее 27,5% ООО "Сахалинская энергия" в I квартале 2023 года, говорится в отчете компании.

Российское ООО "Сахалинская энергия" стало новым оператором СРП-проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy, зарегистрированной в недружественной бермудской британской юрисдикции.

Участники Sakhalin Energy должны были подтвердить свое желание продолжить участие в новом операторе. Японские Mitsubishi и Mitsui это сделали, Shell отказалась.

"1 сентября 2022 года Shell официально уведомила Российскую Федерацию о том, что она не будет подавать заявку на долю в ООО, что она возражала против предполагаемого перехода от Sakhalin Energy в ООО и что она сохранила за собой все права и средства правовой защиты, - отмечается в отчете. - Ожидается, что Российская Федерация начнет процесс продажи 27,5% (минус одна акция) доли Shell. Ожидается, что этот процесс будет завершен в первом квартале 2023 года".

Владелец невостребованной доли в новом операторе может получить деньги за свою долю только после возмещения возможного ущерба, причиненного проекту и российскому государству в результате его действий.

Shell сообщила, что остаточная балансовая стоимость инвестиции в проект по состоянию на 30 сентября 2022 года приравнена к нулю.

В июне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По указу оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Shell Сахалин-2 Газпром нефть Салым Петролеум Девелопмент
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